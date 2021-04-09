English
العربية
دوري أبطال أفريقيا
الدوري الإسباني

كومان يدافع عن ملعب ريال مدريد رافضاً تصريحات كلوب

من قبل

وجد ريال مدريد مناصراً لم يعهده بعد أن انتقد رونالد كومان مدرب برشلونة تصريحات يورغن كلوب مدرب ليفربول التي وصف فيها ملعب ألفريدو دي ستيفانو بأنه ملعب تدريب.

AFP


وأبدى كلوب غضبه لخوض مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب دي ستيفانو حيث خسر 3-1.

ويخوض ريال مدريد مبارياته على هذا الملعب الذي يقع ضمن قاعدته التدريبية منذ حزيران العام الماضي حيث يخضع ملعب سانتياغو برنابيو لتجديدات.

وسيحل برشلونة ضيفاً على هذا الملعب غداً السبت في مباراة قمة الدوري الإسباني لكن كومان رفض إلقاء المسؤولية على الملعب في هزيمة ليفربول.

وقال إن عدم وجود جماهير في الملعب سيصنع فارقا كبيرا لفريقه.

وأضاف: "إنّه أمر مهين لناد كبير مثل ريال مدريد أن يصف البعض الاستاد بأنه ملعب تدريب، اختاروا بعناية توقيت إجراء تجديدات في ملعبهم الأصلي".

وتابع: "ريال مدريد اعتاد على اللعب في هذا الملعب ويجب على المنافسين اللعب هناك، هذا كل شيء، أعتقد أنّ اللعب بدون جماهير هو أكثر الأمور صعوبة بالنسبة للاعبين".

ويتأخر العملاق الكاتالوني بنقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر.

لكن بالنظر إلى عدد المباريات المتبقية على نهاية الموسم أكد كومان أنّ خسارة أحد الفريقين لن تكون حاسمة في الصراع على اللقب هذا الموسم.

وقال: "لن تكون النتيجة حاسمة، لا تزال هناك الكثير من المباريات وسيجد كل فريق صعوبات في الفوز بكل مبارياته، لكن الفوز سيمنح صاحبه أيضاً دفعة معنوية قوية".

رونالد كومان الكلاسيكو الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة
السابق زيدان يرفض التفكير بأنّ "الكلا
اقرأ
زيدان يرفض التفكير بأنّ "الكلاسيكو" سيكون الأخير لراموس وميسي
التالي

آخر الأحداث

>