كومان لا يزال يتمنى تواجد ميسي

وخاض برشلونة مباراته الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد، متغلبا على ضيفه ريال سوسييداد 4-2.

ويغيب الأرجنتيني، أفضل لاعب في العالم ست مرات، عن برشلونة بعدما أمضى نحو 20 سنة في صفوفه منذ قدومه بعمر الثالثة عشرة إلى الفريق الكتالوني.

وانتهت رحلته بسبب سقف الرواتب الذي حال دون تجديد عقده، تجنباً لتهديد ميزانية النادي بحسب ما أفاد رئيس جوان لابورتا.

وقال كومان "لو كان بمقدوري الاختيار، لا زلت أود الاحتفاظ بليو ميسي في فريقي".

تابع عن اللاعب البالغ 34 عاما "لم نعد نملك اللاعب القادر على تقرير مصير المباريات بمفرده. الآن سيصبح المجهود جماعيا".

وانتقل ميسي الذي حقق مسيرة زاخرة مع برشلونة إلى سان جيرمان، أحد الأندية القليلة القادرة على تحمّل راتبه الخيالي.

وأشاد كومان بالجماهير البالغ عددها 20 ألف متفرج على ملعب كامب نو، والتي سمح بعودتها للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا قبل 18 شهرا.

أضاف كومان "منذ البداية، وقف مشجعونا معنا وكانوا وراء الفريق. هذا الأمر يصنع فارقا كبيرا".

وأردف المدرب السابق للمنتخب الهولندي "الأمر مختلف تماما إذا أردنا المقارنة مع مباراة من الموسم الماضي.. وكما قلت من قبل، فأن صورة الفريق هي الأهم".

