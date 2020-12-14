كومان: "لا أهتم بطريقة فوزنا"

وسجل ليونيل ميسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76، ورغم أن برشلونة أهدر قبلها عدة فرص، فإنه عانى حتى اللحظات الأخيرة مع ضغط ليفانتي خصوصاً في الدقائق الخمس الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وأشرك كومان المدافع صامويل أومتيتي بدلا من المهاجم أنطوان غريزمان قرب النهاية لمساعدة فريقه في الحفاظ على النتيجة.

وقال كومان للصحفيين "لا أهتم بطريقة فوزنا. كنا ندرك أننا سنواجه ركلات ركنية وركلات ثابتة وأنه يجب علينا الدفاع في هذه المواقف بأي طريقة ممكنة".

وبدا المدرب الهولندي محبطا من أسئلة الصحفيين عن أسلوبه الدفاعي واتهمهم بالبحث عن إثارة الجدل.

وقال كومان: "هذا هو السؤال التقليدي الذي يسأله الناس عند الرغبة في إثارة الجدل. طوال مسيرتي دائما ما أدرك أنه أثناء التقدم 1-صفر، وحتى لو كنت مسيطرا، فيجب أن تملك القدرة على الدفاع".

ودخل برشلونة المباراة متأخرا بفارق 12 نقطة عن ريال سوسيداد المتصدر وأتلتيكو مدريد بعد أن خسر بشكل مفاجئ في الجولة الماضية أمام قادش ثم تعثر (3-صفر) أمام يوفنتوس ليفقد صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

وقلص برشلونة الفارق في صدارة الدوري الإسباني إلى تسع نقاط قبل قمة مرتقبة مع سوسيداد يوم الأربعاء المقبل.

وقال كومان "كان من المهم جدا الفوز بسبب موقعنا في جدول الترتيب. أنا سعيد بالفريق لأننا فعلنا ما يجب فعله".