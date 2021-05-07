كومان: قرار إيقافي شخصي

وتعرض كومان للإيقاف لمباراتين بعد أن حصل على بطاقة حمراء بسبب تعليقات أدلى بها للحكم الرابع خلال خسارة فريقه المفاجئة 2-1 على أرضه أمام غرناطة الخميس الماضي.

وكان برشلونة يأمل في عودة كومان للمباراة الهامة جداً في كامب نو، لكن أُعلن يوم الأربعاء أن استئنافهم لم يكن ناجحًا.

قال كومان: "نعم، أعتقد أنه كان شخصيًا".

وأضاف: "لأن قول" يا لها من شخصية "بالإسبانية أو" ما هو الشخص "باللغة الإنكليزية لا يعد إهانة، هذا ليس سببًا للعقوبة. لذا نعم ، هناك شيء آخر وراء ذلك".

وتابع "من الأفضل عدم الحديث عن الحكام لأنه بشكل عام، يضع الاتحاد الإسباني أحد أفضل الحكام في هذه المباريات".

وتابع: "نأمل أن يتخذ ماتيو لاهوز قراراته بشكل صحيح، لكن ليس عليك التفكير في الحكام. عليك أن تفكر في نفسك وتخطط. نأمل أن تكون قرارات حكم الفيديو المساعد عادلة لنا ولأتلتيكو".

يدخل برشلونة مباراة كامب نو خلف أتلتيكو المتصدر بنقطتين، ويتخلف ريال مدريد أيضاً عن رجال دييغو سيميوني بنفس الفارق في سباق مثير على اللقب.

وقال المدرب الهولندي عن المباريات الأربع المتبقية في الدوري "لم أغيّر رأيي، إذا فزنا في كل مباراة سنكون أبطالاً".

وطبعاً في حال فاز برشلونة وريال في جميع مبارياتهما سيتوج الفريق الملكي باللقب لأنه يتفوق على غريمه الكاتالوني بفارق المواجهات المباشرة.

وعن مباراة أتلتيكو تحديداً قال "لا أعتقد أن نتيجة هذه لأنه ستكون هناك ثلاث مباريات متبقية، لكنها بالطبع مهمة".

وتابع: "كلاهما فريق جيد للغاية ونحن نقاتل مع فريقين آخرين أيضاً ريال مدريد وإشبيلية".

"يجب أن نكون أفضل في التعامل مع الكرة لخلق الفرص وأن نكون فعالين، لأن أتلتيكو يغلق بشكل جيد ويدافع بشكل جيد".

يتطلع برشلونة إلى تجنب الخسارة على أرضه وخارجها في الدوري ضد الأتلتي للمرة الأولى منذ موسم 2005-2006، بعد فوز رجال سيميوني 1-0 في اللقاء الأخير في نوفمبر الماضي.

ولكن بصرف النظر عن تلك الخسارة النادرة ضد غرناطة، فإن فريق كومان لديه سجل هائل منذ بداية العام فلقد جمع 49 نقطة في الدوري عام 2021، ثماني نقاط أكثر من أتلتيكو في هذه الفترة.

