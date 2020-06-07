كومان رفض عرضاً لتدريب برشلونة

وأكد مدرب المنتخب الهولندي في حديثه لراديو كتالونيا أنه تلقى عرضاً رسمياً للإشراف على تدريب ميسي ورفاقه خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي لكنه رفضه التزاماً منه بتعهداته مع منتخب الطواحين.

وقال كومان: "اتصلت بي إدارة برشلونة من أجل تدريب الفريق خلفاً لفالفيردي لكنني خيرت الحفاظ على الالتزام المهني والأخلاقي الذي يربطني بالمنتخب الهولندي".

وتابع: "في الوقت الحالي المنتخب الوطني أكثر أهمية بالنسبة لي، لكن لا أحد يعرف ما يمكن أن يحصل في المستقبل".

وأضاف: "ينص العقد الذي وقعته مع الاتحاد الهولندي على إمكانية ترك المنتخب بعد كأس أمم أوروبا لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن هذه الأمور فأنا سعيد بالوظيفة التي أشغلها حالياً".

وأكد كومان أنه يحلم كأي مدرب آخر بتدريب برشلونة قائلاً: "الجميع يعلم أنني أحلم بتدريب برشلونة وأتمنى أن تتاح لي هذه الفرصة مستقبلاً".

وقال المدافع الأسبق البلوغرانا أنه يسعى لاكتساب المزيد من الخبرات في عالم التدريب قبل أن يشرف على فريق بحجم برشلونة.

ولعب كومان في صفوف برشلونة تحت إشراف مواطنيه الأسطورة يوهان كرويف ولويس فان خال وقاد الفريق للفوز بأول لقب في دوري أبطال أوروبا عام 1992 بفضل هدفه الشهير في مرمى سمبدوريا الإيطالي في نهائي ويمبلي.