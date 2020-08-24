كومان: تعلمت الكثير من كرويف

وقال كومان في مقابلة مع القناة التلفزيونية التابعة للنادي "(يوهان) كرويف كان أحد أكثر الذين تعلمت منهم، وخصوصا خلال فترة فريق الأحلام (1988-1996). ليس فقط كلاعب، ولكن أيضا كمدرب. كان لدينا أفضل مزيج: لعبنا كرة القدم الهجومية وفزنا بالألقاب".

وكان كرويف مدربا للـ"بلاوغرانا" في الفترة التي لعب فيها كومان في صفوف الفريق، وقاده للفوز بالألقاب المحلية والقارية.

وأضاف المدرب السابق لمنتخب هولندا "إنها الفلسفة التي سنحاول أن نكون عليها في برشلونة. لعب كرة قدم رائعة للمشجعين للاستمتاع، والفوز بالطبع لأن هذا أهم شيء".

وتحدث كومان عن نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اجتمع به خلال الأسبوع المنصرم واثيرت حوله الكثير من الشائعات بأنه يريد مغادرة الفريق "إنه لمن دواعي سروري أن يكون هناك لاعب مثل ميسي في الفريق. انه بجودته سيجد مجالا لتطوير الفريق".

وأعطى كومان نبذة عن ملامح الشخص الذي سيكون عليه على مقاعد البدلاء للفريق الكاتالوني "أنا مدرب يحب الانضباط والتنظيم الجيد. أحب أن أسيطر على اللعبة نحن الهولنديين نحب كرة القدم الهجومية. أحب أن أكون مباشرا وأن أتواصل بشكل جيد مع اللاعبين. أن أوضح النقاط بشكل سريع، وأحاول إيصال الرسالة بوضوح".

وتابع "لطالما طلبت مني عائلتي أن أعيش بشكل طبيعي كلاعب كرة قدم. ذلك يلفت الكثير من الاهتمام إليك، لكن عليك أن تكون النجم في الملعب، وليس في الخارج".

وفيما يتعلق بمواطنه فرانكي دي يونغ (23 عاما) اعتبر أن "الأداء الذي قدمه حتى الآن جيد جدا". مشيرا أنه لم يكن الأمر سهلا بالنسبة للاعب شاب اتى إلى الفريق "إنه لاعب لديه مستقبل لبرشلونة".

وفي نفس الوقت الذي كانت تبث فيه المقابلة، أعلن راديو "أر أي سي 1" الكاتالوني أن كومان أبلغ الأوروغوياني لويس سواريز أنه خارج حساباته للموسم المقبل.

وقال الهداف البالغ من العمر 33 عاما والذي لا يزال لديه عام واحد في عقده الجمعة لصحيفة "ال باييس" الإسبانية "لم يخبرني أحد في النادي أنه يريد التخلي عن خدماتي. أتمنى الأفضل للفريق وأنوي الاستمرار. لا يزال بإمكاني المساهمة بالكثير في برشلونة".