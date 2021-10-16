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الدوري الإسباني

كومان: برشلونة لا يزال قادراً على إحراز اللقب في حال...

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قال الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني، السبت إن فريقه قادر على إحراز لقب الليغا هذا الموسم، بحال تعافي لاعبيه المصابين.

Reuters

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري قبل أسبوع صعب يتضمن مواجهة فالنسيا الأحد ثم غريمه التاريخي ريال مدريد، وبينهما مواجهة دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

وتوقع المدرب الهولندي انضمام المهاجم الجديد المخضرم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في مواجهة فالنسيا، إذ لم يخض اللاعب القادم من مانشستر سيتي الإنكليزي أي لقاء بسبب الإصابة.

ويغيب عن الفريق الكاتالوني، الفرنسي عثمان ديمبيليه، بيدري، الدانماركي مارتن برايثوايت، الأوروغوياني رونالد أراوخو، فيما عاد الشاب أنسو فاتي بعد غياب طويل.

قال كومان "نحصل على التشكيلة التي نريدها مع مرور الوقت. كان حظّنا سيئاً مع الإصابات، لكن عندما يتعافون سنحظى بفريق يقاتل على لقب الدوري".

وخاض أغويرو 25 دقيقة مسجلاً هدفاً ضد كورنيا الأربعاء في مباراة ودية، بعد عودته إلى التمارين الكاملة مطلع الأسبوع.
انضم ابن الثالثة والثلاثين في حزيران/يونيو بنية اللعب مع مواطنه وصديقه ليونيل ميسي، قبل الرحيل الصادم للأخير إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة حرة.

تابع كومان الذي حصل على دعم رئيس النادي جوان لابورتا في ظل الحديث عن اقالته بسبب النتائج المتردية "تحسّن كثيراً؟ يفتقد لإيقاع المباريات واللياقة البدنية، لكنه سيستعيدها مع اللعب. من المحتمل أن يكون في التشكيلة غداً".

رونالد كومان الدوري الإسباني - La Liga برشلونة سيرخيو أغويرو
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