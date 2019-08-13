كوستا يوافق على تسوية قضية الاحتيال الضريبي

وذكرت المصلحة أن اللاعب البرازيلي الأصل قام بإخفاء مبلغ تقاضاه عام 2014 من صفقة رعاية مع شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية قبل فترة وجيزة من انتقاله إلى تشيلسي الإنكليزي قادما من اتلتيكو الذي عاد إليه في كانون الثاني/يناير 2018.

وبموجب اتفاق مع مصلحة الضرائب، سيعترف ابن الثلاثين عاما بأنه مذنب وسيدفع غرامة قدرها 1,1 مليون يورو. كما أشارت الصحيفة إلى أنه سيحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر، إنما سيفلت من العقوبة بتسديده مبلغ قدره 600 ألف يورو.

وسيصبح الاتفاق رسميا في إحدى محاكم مدريد يوم الرابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وقال متحدثٌ باسم مصلحة الضرائب لوكالة فرانس برس إنه لا يستطيع التعليق على ملفات الضرائب الفردية.

وكان كوستا، الذي اختار عام 2013 تمثيل منتخب إسبانيا على حساب بلده الأم البرازيل، قد أصيب خلال مباراة فريقه الودية أمام يوفنتوس الإيطالي يوم السبت والتي انتهت بفوز "روخيبلانكوس" بنتيجة 2-1. وقد يغيب لمدة شهر عن الملاعب وفق ما أفادت تقارير إسبانية.

إنما كوستا الذي توج بلقب الدوري الإسباني مع أتلتيكو عام 2014، سيغيب بجميع الأحوال عن المباراة الافتتاحية لفريقه يوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الليغا أمام خيتافي، حيث سينهي عقوبة إيقاف لثماني مباريات بعدما أهان الحكم وجذبه في ذراعه خلال مباراة فريقه أمام برشلونة في الدوري الإسباني الموسم الماضي.