كورتوا: لا ينبغي تتويج برشلونة إذا لم ينتهِ الموسم

وكان برشلونة على بعد نقطتين من ريال مدريد ، عندما تم تعليق الموسم في آذار/ مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، قبل 11 مرحلة من نهاية الموسم.

وقال مدرب برشلونة كيكي سيتين إنه يريد إنهاء الموسم ولكن إذا تعذّر ذلك فمن المنطقي إهداء فريقه اللقب، الأمر الذي اختلف معه حارس المنافس اللدود للبرسا كورتوا، معتبراً أن الموسم أمامه موقت طويل للإنتهاء.

وقال كورتوا في تصريحات للتلفزيون البلجيكي "لقد تعادلوا معنا مباراة الذهاب وخسروا الإياب، لذلك أظهرنا لهم أننا الفريق الأفضل، أنا لا أتفق مع طرح منحهم اللقب لو لم نكمل الدوري، رغم أننا لا نزال متأخرين بنقطتين".

وأضاف: "في إنكلترا، أفهم ما إذا كان ليفربول سيصبح بطلاً، بسبب فارق النقاط الهائل، لكن ماذا سنفعل بتلك الفرق التي ستهبط أو ستصعد؟ أعتقد أن الاقتصاد وحقوق البث المباشر يلعبان دوراً كبيراً في ذلك، إنه أمر صعب".

وتابع: "أود أن ننهي الموسم، أعتقد أن اللقب يجب أن يكون مبنياً على جميع المباريات التي تُلعب، من السابق لأوانه وقبل 11 مرحلة أن نحدد البطل. إذا كان علينا اختيار بطل قبل أن ننتهي ، فأنا أجد أنه من الأفضل حجب اللقب".

وأكد كورتوا أن مدريد لا تزال تأمل في الفوز بالدوري، حيث جاء آخر تتويج للفريق الملكي بالليغا موسم 2016-2017.

وقال "نحن متخلفون بفارق نقطتين عن برشلونة، لكن لا يزال من الممكن أن نكون أبطالاً. لذا فمن المؤسف أن تم إلغاء الموسم".