كورتوا لا يزال مؤمناً بفرص ريال مدريد

ويتقدم برشلونة بفارق ثماني نقاط على ريال مدريد وله مباراة قوية يخوضها الأحد أمام ضيفه أتلتيكو مدريد.

قال كورتوا انه لا يزال مؤمناً بفرصة إحراز لقب الليغا "طالما هناك حظوظ حسابية".

تابع الحارس البالغ 30 عاماً بعد فوز ريال على ضيفه سلتا فيغو 2-0 السبت في ملعب سانتياغو برنابيو "سنقاتل حتى المباراة الأخيرة، حتى تصبح الحسابات مستحيلة. نأسف لخسارة هذا الكم من النقاط، لكن مع التنافس في دوري أبطال أوروبا قد تحصل هكذا أمور".

أردف "نرغب الآن بالفوز في المباريات الثلاث المقبلة، ومع خوض نهائي الكأس، سنرى في أي ظرف سنكون".

أضاف الحارس العملاق "نريد الفوز بسبب الفارق وكي نشعر بالارتياح قبل دوري الأبطال"، حيث بلغ الفريق الملكي نصف النهائي بمواجهة نارية مع مانشستر سيتي الإنكليزي في أيار/مايو المقبل.

في المقابل، خسر برشلونة، الطامح للقب أول منذ 2019 في الدوري، أربع نقاط في مباراتين توالياً، بتعادله مع سلباً مع جيرونا وخيتافي.



