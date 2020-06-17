"كامب نو" الفارغ يثير استغراب سيتيين

وقال سيتيين "قبل الاحماء، خرجت أتنزه قليلا في الاستاد.. ومن الواضح أن المشهد كان مختلفا. بدا الأمر وكأننا خسرنا جزءا هاما من كرة القدم، هذا الوقود الناقل للضجيج، التصفيق، وشوشات الجماهير التي تشعر بها... كل هذا نشعر به".

تابع "ربما عندما تلعب على أرضك لا يساعدك هذا الأمر، لكن عندما تكون خارج ملعبك يصبّ في مصلحتك. مثال على ذلك، سيساعدنا هذا الأمر كثيرا عندما نخوض مباراتنا المقبلة على أرض إشبيلية دون جماهير".

وبهدفي أنسو فاتي (42) والقائد التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء)، ابتعد برشلونة مؤقتا بفارق خمس نقاط في الصدارة عن غريمه ريال مدريد الذي يستقبل فالنسيا الخميس في المرحلة التاسعة والعشرين.

وهذا الفوز الثاني تواليا لبرشلونة بعد استئناف الليغا الأسبوع الماضي إثر انقطاع نحو ثلاثة أشهر.

وبرز مع "بلاوغرانا" اليافع أنسو فاتي (17 عاما) الذي كسر حاجز التعادل بتسديدة قوية.

وقال سيتيين عن المهاجم الصاعد بقوة والذي أخرجه مطلع الشوط الثاني لحساب الأوروغواياني العائد من إصابة لويس سواريز "اخترنا اطلاقه، لأنه كان جيدا منذ بعض الوقت في التمارين. قام بعمل جيد في المقدمة والجزء الدفاعي، وليس فقط بالهدف الذي سجله. لا يزال يفتقد بعض الأمور، على غرار التماسك، لكنه سيدركه. شعر ببعض الانزعاج في الاستراحة، لذا قررنا عدم المخاطرة وإخراجه باكرا من المباراة".

في المقابل، عجز الفرنسي أنطوان غريزمان مجددا عن التسجيل، علما بأن الحكم ألغى له هدفا بداعي التسلل.

ويكتفي غريزمان هذا الموسم بثمانية أهداف في 28 مباراة في الدوري، و14 في 39 مباراة في مختلف المسابقات، علما بأنه سجل عشرين على الأقل في المواسم الخمسة الماضية مع أتلتيكو مدريد تحت إشراف الأرجنتيني دييغو سيميوني.

برغم ذلك، أشاد سيتيين بالفرنسي بطل العالم مع منتخب بلاده في صيف 2018، معتبرا أن "غريزمان شاب يقوم بعمل جدير بالاطراء. هو لاعب بالغ الأهمية".

وبعد حسمه المباراة الأولى بعد العودة بسهولة على أرض مايوركا 4-صفر، انتظر برشلونة حتى نهاية الشوط الأول لإدراك الشباك عبر فاتي.

قال سيتيين "عرفت أن المباراة ستكون صعبة. إذا لم تسجل مبكرا وتفتح اللعب، ستكون معقدة. وهذا ما حصل. بدأنا جيدا جدا ثم خسرنا بعض الكرات ومنحناهم الأمل".

تابع "حدث هذا الأمر في مباراة الكأس (كانون الثاني/يناير). كان بمقدورهم التسجيل ثم سيطرنا على آخر ثلث ساعة. يدافعون بشكل جيد جدا وليس سهلا ايجاد المساحات".

ويزور برشلونة ملعب إشبيلية الجمعة ثم يستقبل بلباو بعد أربعة أيام.

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ونظرا للبرنامج المضغوط في إسبانيا، يتوجب على كل فريق خوض 11 مباراة خلال 37 يوما، بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام.





