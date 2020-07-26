كابيلو: هازار لم يحتمل الضغوط في مدريد

وانضم هازار إلى العملاق الإسباني قادما من النادي اللندني بناء على عقد لمدة خمسة أعوام مقابل مبلغ قياسي قدر بنحو 100 مليون يورو (116.54 مليون دولار) قبل موسم 2019-2020.

وقاد لاعب منتخب بلجيكا تشيلسي للفوز بلقب الدوري الانكليزي الممتاز مرتين خلال وجوده في "ستامفورد بريدج" لكنه فشل في تحقيق انجازات مماثلة في العاصمة الإسبانية بعد أن تعثرت مسيرته بسبب الإصابات التي تقلصت بسببها مشاركته إلى 21 مباراة فقط في جميع المنافسات خلال الموسم الحالي.

وقال كابيلو لصحيفة ماركا الإسبانية ”لم يكن نفس اللاعب الذي كان في تشيلسي وتعرض لإصابات لمدة طويلة.. لم يندمج تماما (في إسبانيا)“.

وأضاف المدرب الإيطالي الذي فاز ريال تحت قيادته بلقب الدوري الإسباني مرتين ”دائما كنت أعتبره لاعبا كبيرا لكن مسؤولية اللعب في ريال ثقيلة وتعثر هازار تحت وطأة هذا العبء هذا الموسم. بالتأكيد سيكون أفضل في الموسم المقبل“.

ومع تراجع مستوى ومشاركة هازار، قدّم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة موسما كبيرا مع ريال محرزا 21 هدفا في الدوري ليقود الفريق إلى حصد اللقب المحلي للمرة 34 ليعزز النادي الملكي رقمه القياسي في عدد مرات التتويج.

وعن بنزيمة قال كابيلو الذي سبق له تدريب منتخب إنكلترا أيضا ”لقد أصبح أحد ركائز ريال مدريد الأساسية وتولى المسؤولية التي كانت بعيدة عنه عندما كان يلعب إلى جانب كريستيانو رونالدو. لديه موهبة فطرية في التهديف وقد أثبت ذلك فعليا“.