قمة نارية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة

بالتساوي مع غريمه الأزلي ريال مدريد، يتصدّر برشلونة الترتيب مع 28 نقطة من 13 مباراة، لكنه أهدر الكثير هذا الموسم بثلاث خسارات غير متوقعة أمام أتلتيك بلباو افتتاحاً ثم غرناطة وليفانتي.

لكن قدرة الفريق الكتالوني على حصد انتصارات إضافية مقارنة مع أربعة تعادلات لريال، وضعت الفريقين على مسافة واحدة، وبفارق نقطة عن إشبيلية الثالث الذي لعب مباراة أكثر.

وفيما كان أتلتيكو مدريد وصيفاً للموسمين الماضيين، إلا أن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني تأخر إلى المركز الرابع كونه بطل التعادلات التي بلغ عددها سبعة حتى الآن، وهو أعلى رقم في الدوري بالتساوي مع أوساسونا الحادي عشر.

وأتلتيكو مدريد هو الأقل بخسارة بسقوط واحد بالتساوي مع ريال مدريد.

وتخوض الأندية الإسبانية المرحلة الخامسة عشرة بعد جولة نارية لأنديتها في دوري أبطال أوروبا.

فقد فرّط ريال مدريد بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ تقدم بهدفي مهاجمه الفرنسي المتألق راهناً كريم بنزيمة قبل أن يعادل سان جيرمان 2-2، ويلحق الملكي بالباريسي إلى ثمن النهائي.

ويغيب عن ريال نجمه الجديد البلجيكي إدين هازار لإصابته بكاحل قدمه اليمنى ضد سان جيرمان.

وجاءت إصابة هازار قبل ثلاثة أسابيع من المواجهة المرتقبة لفريقه ضد غريمه التقليدي برشلونة محلياً، ما يرسم علامة استفهام حول مشاركته في الكلاسيكو.

وقال مدرّب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بعد المباراة "إنها أكثر من كدمة، هو يعاني من التواء، آمل ألا يكون حاداً. هذا كل ما أستطيع قوله في الوقت الحالي".

بدوره سقط أتلتيكو مدريد على أرض يوفنتوس الإيطالي صفر-1، ليتعرض لخسارة ثانية توالياً وينتظر الجولة الأخيرة ليضمن تأهله، إذ يتقدم بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الألماني.

وقال مدربه سيميوني "يجب أن نتطور ونعمل بصبر. أمام غرناطة (1-1) قدمنا مباراة كاملة، الشوط الثاني أمام إسبانيول (3-1) كان جيداً أيضاً. لكن لا نترجم سيطرتنا بالأهداف".

وكانت نتيجة برشلونة الأفضل في المسابقة القارية، إذ فاز على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 3-1، ليضمن تأهله وصدارة مجموعته.

وقال المدرب إرنستو فالفيردي الذي يواجه ضغوطات كبيرة لتراجع مستوى فريقه "كنا في أصعب مجموعة ونحن نتصدّرها لذا نحن سعداء. كنا مرشحين للتأهل وتعين علينا إثبات ذلك. كانت مباراة جيدة لكن في مواجهات أخرى لم نكن موفقين. الفريق يقاتل دوماً...".

وتألق في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي خاض مباراته الـ700 في صفوفه.

وتبدو أرقام ميسي (32 عاماً) مذهلة كالعادة، إذ سجل فيها 613 هدفاً و237 تمريرة حاسمة، بينها 427 هدفاً في الدوري المحلي و114 هدفاً في دوري الأبطال و51 هدفاً في كأس الملك.

كما كان فالنسيا قريباً من تحقيق الفوز على تشيلسي الإنكليزي، لكنه اكتفى بالتعادل على أرضه 2-2 وتأجيل إمكانية تأهله إلى الجولة الأخيرة.

وتفتتح المرحلة الجمعة بمباراة سلتا فيغو الثامن عشر وضيفه بلد الوليد الرابع عشر.