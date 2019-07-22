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كأس أمم إفريقيا 2019
الدوري الإسباني

"قلب" غريزمان مع برشلونة بعد رحيله عن أتلتيكو

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أعرب المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان الإثنين عن شوقه لبدء مغامرته مع فريقه الجديد برشلونة بطل الدوري الاسباني وأنّ "قلبه" معه، في محاولة للتطلع للمستقبل بعد رحيله عن فريقه السابق أتلتيكو مدريد وصيف البطل.

Reuters

وتحدث غريزمان أمام الصحافيين في طوكيو على هامش الجولة التحضيرية للنادي الكاتالوني في اليابان بالقول "أنا سعيد جداً من مردود انتقالي، أنا متحمس جداً للعب (مع برشلونة) في أسرع وقت ممكن"، مضيفاً "أتمنى للاعبي أتلتيكو الأفضل، أركز لبذل قصارى جهدي كي يحقق برشلونة أفضل النتائج".

وانتقل غريزمان من نادي العاصمة إلى ملعب "كامب نو" بعدما عمد برشلونة إلى دفع البند الجزائي بقيمة 120 مليون يورو (135 مليون دولار) لفسخ عقد بطل مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده، إلا أنّ فريقه السابق اعترض على الصفقة معتبراً أنّ على برشلونة أن يدفع مبلغاً أعلى للحصول على خدمات لاعبه، كونه دخل بمفاوضات معه قبل الوقت الذي تمت به الصفقة.

وعمد أتلتيكوإالى رفع اعتراضه إلى الاتحاد الدولي "فيفا".

وأبدى غريزمان امتنانه للوقت الذي أمضاه بقميص الـ"روخيبلانكوس"، مثنياً على علاقته الوطيدة بمدرب الفريق الأرجنتيني دييغو سيموني، ولكنه أكد أنه ملتزم حالياً مع برشلونة.

وختم قائلاً: "أركز على التأقلم مع لاعبي برشلونة، قلبي هو هنا معهم".

ويخوض النادي الاسباني مباراة ودية أمام تشيلسي الإنكليزي بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، الثلاثاء ضمن جولته التحضيرية استعداداً للموسم المقبل.

أنطوان غريزمان
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