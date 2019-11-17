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تصفيات يورو 2020
الدوري الإسباني

قضية ميسي وتجديد عقده مع برشلونة تطفو على السطح مجدداً

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أعلن الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني أنّ ميسي في طريقه لتجديد عقده مع بطل الليغا.

AFP

وقال أبيدال في لقاء صحفي مع الموندو ديبورتيفو: "المحادثات تمت بالفعل، لا أعرف إذا كان لدينا أخبار قريباً لأن القرار بيد اللاعب".

وأمضي الدولي الأرجنتيني 18 عاماً في صفوف برشلونة منذ طفولته وأشارت العديد من التقارير بأنه يملك الصلاحية بإنهاء عقده في نهاية أي موسم عندما يريد، علماً أنّ عقده الحالي سينتهي في 2021.

وردّ أبيدال زميل ميسي السابق عن موعد الإعلان عن تجديد العقد: "سنعرف عندما يتم الأمر، أنا إيجابي".

وجدد ميسي عقده 8 مرات مع برشلونة وتشير التقارير إلى تقاضيه 580 ألف يورو أسبوعياً، وهو أعلى أجر للاعب في الدوري الإسباني.

وأوضح أبيدال أيضاً أنّ برشلونة دخل جدياً في مسألة تجديد عقد الواعد فاتي أيضاً عقب المستوى الجيد الذي قدمه هذا الموسم.

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