قضية ميسي وتجديد عقده مع برشلونة تطفو على السطح مجدداً

وقال أبيدال في لقاء صحفي مع الموندو ديبورتيفو: "المحادثات تمت بالفعل، لا أعرف إذا كان لدينا أخبار قريباً لأن القرار بيد اللاعب".

وأمضي الدولي الأرجنتيني 18 عاماً في صفوف برشلونة منذ طفولته وأشارت العديد من التقارير بأنه يملك الصلاحية بإنهاء عقده في نهاية أي موسم عندما يريد، علماً أنّ عقده الحالي سينتهي في 2021.

وردّ أبيدال زميل ميسي السابق عن موعد الإعلان عن تجديد العقد: "سنعرف عندما يتم الأمر، أنا إيجابي".

وجدد ميسي عقده 8 مرات مع برشلونة وتشير التقارير إلى تقاضيه 580 ألف يورو أسبوعياً، وهو أعلى أجر للاعب في الدوري الإسباني.

وأوضح أبيدال أيضاً أنّ برشلونة دخل جدياً في مسألة تجديد عقد الواعد فاتي أيضاً عقب المستوى الجيد الذي قدمه هذا الموسم.