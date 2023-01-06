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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

قادش يفاجئ فالنسيا

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فاجأ قادش مستضيفه فالنسيا بتغلبه عليه بهدف دون رد الجمعة في المرحلة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

beIN SPORTS

ووقّع روبن ألكاراث هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة.

وبذلك رفع قادش رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر.

في المقابل تجمّد رصيد فالنسيا عند 19 نقطة في المرتبة العاشرة.

وضمن ذات المرحلة غنم سيلتا فيغو النقاط الثلاث من أرض مستضيفه إلتشي (1-0).

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