قادش يفاجئ فالنسيا

ووقّع روبن ألكاراث هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة.

وبذلك رفع قادش رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر.

في المقابل تجمّد رصيد فالنسيا عند 19 نقطة في المرتبة العاشرة.

وضمن ذات المرحلة غنم سيلتا فيغو النقاط الثلاث من أرض مستضيفه إلتشي (1-0).