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دوري أبطال أفريقيا
الدوري الإسباني

قادش يتخطّى عقبة خيتافي بمشاركة "كالا"

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حقق قادش فوزاً ثميناً على مضيفه خيتافي بهدف دون رد اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

beIN SPORTS

ووقّع دافيد تيمور  (64 خطأ في مرمى فريقه) هدف اللقاء الوحيد.

ورفع قادش رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر في حين تجمّد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المرتبة الخامسة عشرة.

وشهد اللقاء مشاركة خوان كالا الذي تصدّر اسمه عناوين الصحف الإسبانية في الأيام القليلة الماضية.

واتهم "كالا" بتوجيه إهانة عنصرية للفرنسي مختار دياكابي خلال مباراة  فالنسيا ومضيفه قادش في المرحلة التاسعة والعشرين من الـ"ليغا".

بيد أنّ رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أكّدت الجمعة أنّها لم تجد أيّ دليل على إهانة عنصرية تعرّض لها دياكابي لذلك لم تتخذ أي إجراء بحق "كالا".

الدوري الإسباني خيتافي قادش خوان كالا
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