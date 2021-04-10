قادش يتخطّى عقبة خيتافي بمشاركة "كالا"

ووقّع دافيد تيمور (64 خطأ في مرمى فريقه) هدف اللقاء الوحيد.

ورفع قادش رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر في حين تجمّد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المرتبة الخامسة عشرة.

وشهد اللقاء مشاركة خوان كالا الذي تصدّر اسمه عناوين الصحف الإسبانية في الأيام القليلة الماضية.

واتهم "كالا" بتوجيه إهانة عنصرية للفرنسي مختار دياكابي خلال مباراة فالنسيا ومضيفه قادش في المرحلة التاسعة والعشرين من الـ"ليغا".

بيد أنّ رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أكّدت الجمعة أنّها لم تجد أيّ دليل على إهانة عنصرية تعرّض لها دياكابي لذلك لم تتخذ أي إجراء بحق "كالا".