فينيسيوس يغيب عن مباراة إشبيلية للإصابة



تلقى الجناح البرازيلي البالغ 22 عامًا دعمًا من كل أنحاء العالم منذ تعرضه للإساءات العنصرية من قبل مشجعي فالنسيا الأحد الماضي.

غاب عن الفوز ضد رايو فايكانو في مدريد منتصف الأسبوع بسبب آلام في الركبة، لكنه كان حاضرًا حيث أظهر له زملاؤه دعمهم من خلال ارتداء قميصه مع الرقم 20 قبل المباراة.

قال أنشيلوتي على هامش مباراة السبت في الأندلس ضمن المرحلة ما قبل الأخيرة من الدوري الإسباني: "لن يسافر فينيسيوس لأنه لن يلعب، سيذهب لو كانت لديه فرصة اللعب ولكن ركبته لا زالت تسبب له بعض المشاكل".

وتابع: "لا يهم ما إذا كانت المباراة على أرضنا أو في الخارج، لا يمكنه اللعب. آمل أن يتمكن من خوض المباراة الأخيرة" الأسبوع المقبل ضد الضيف أتلتيك بلباو.

طُرد فينيسيوس ضد فالنسيا ولكن ألغيت البطاقة في وقت لاحق من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني.

كما أعلن أنشيلوتي غياب الفرنسي كريم بنزيمة وماركو أسينسيو بسبب الإصابة.

يحتل لوس بلانكوس المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الثالث.