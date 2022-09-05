فينيسيوس يحصل على الجواز الإسباني

وأكد بطل إسبانيا وأوروبا في بيانه أن جونيور البالغ من العمر 22 عاماً والذي يلعب في صفوف الملكي منذ العام 2018 قد أدى القسم على الدستور الإسباني يوم الإثنين وحصل بموجبه على الجواز الذي يخوله اللعب كلاعب محلي، وهو ما يسمح لريال مدريد في ضم لاعبٍ غير أوروبي في الميركاتو المقبل.

