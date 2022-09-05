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الدوري الإسباني

فينيسيوس يحصل على الجواز الإسباني

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أعلن نادي ريال مدريد حصول نجمه البرازيلي فينيسوس جونيور على الجواز الإسباني.

Reuters

وأكد بطل إسبانيا وأوروبا في بيانه أن جونيور البالغ من العمر 22 عاماً والذي يلعب في صفوف الملكي منذ العام 2018 قد أدى القسم على الدستور الإسباني يوم الإثنين وحصل بموجبه على الجواز الذي يخوله اللعب كلاعب محلي، وهو ما يسمح لريال مدريد في ضم لاعبٍ غير أوروبي في الميركاتو المقبل.    
 

ريال مدريد فينيسيوس جونيور
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