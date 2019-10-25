فياريال يواصل مزاحمة برشلونة وريال مدريد

على ملعب "لا سيراميكا"، افتتح الكاميروني كارل توكو إكامبي باب التسجيل سريعاً (13) غير أنّ الضيوف عادلوا النتيجة بفضل لوكاس بيريث (50)، قبل أن يعود توكو إكامبي ليمنح التقدم لأهل الدار بالهدف الثاني (65) ومن ثم تكفل الثنائي جيرارد مورينو (84) وخافيير أونتيفيروس (90) بإضافة الهدفين الثالث والرابع.

وبلغ فياريال نقطته الـ 17 وصعد إلى المركز الثالث مؤقتاً بفارق الأهداف عن غرناطة الرابع ونقطة عن كل من ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية توالياً وجميعهم سيكون مؤهلاً لتجاوز فريق "الغواصة الصفراء" في حال تحقيقهم مطلب الفوز.

أمّا ديبورتيفو ألافيس فقد تجمّد رصيده عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتهدف فرق عدة في هذه المرحلة ومن أهمها غرناطة لاستغلال تأجيل قمة الـ"كلاسيكو" بين الغريمين برشلونة وريال مدريد إلى 18 كانون الأول/ديسمبر بسبب اعمال العنف في إقليم كاتالونيا وذلك للصعود إلى قمة الليغا ولو كان هذا الأمر مؤقتاً.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات ليغانيس مع ريال مايوركا، وبلد الوليد مع إيبار، وأتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو.

ويلعب الأحد أيضاً سلتا فيغو مع ريال سوسييداد، وغرناطة مع ريال بيتيس، وليفانتي مع إسبانيول، وإشبيلية مع خيتافي، وأوساسونا مع فالنسيا.