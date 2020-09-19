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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

فياريال ينجو من فخ إيبار ويحقق فوزه الأول بقيادة إيمري

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نجا فياريال من فخ ضيفه إيبار عندما قلب تخلفه إلى فوز 2-1 هو الأول بقيادة مدربه أوناي إيمري السبت في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

beIN SPORTS


وكان إيبار البادئ بالتسجيل عبر أنريكي غارسيا كيكي في الدقيقة 50 بتسديدة بيسراه إثر تمريرة من ايدو إتشبوسيتو.

وأدرك جيرار مورينو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 63 عندما تلقى كرة من الدولي النيجيري صامويل تشاكويزي داخل المنطقة وسددها بيمناه داخل المرمى، قبل أن يسجل باكو ألكاسير هدف الفوز في الدقيقة 71 إثر تمريرة من مورينو سددها من زاوية صعبة داخل المرمى.

وعوض فياريال تعثره افتتاحاً على أرضه أمام العائد هويسكا (1-1) في أول مباراة رسمية بقيادة مدربه الجديد إيمري الذي خلف خافي كاييخا رغم إنهاء الموسم الماضي في المركز الخامس وضمان المشاركة في "يوروبا ليغ".


 

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