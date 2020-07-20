فياريال يمضي بمشروعه المتجدد ويعلن رحيل كاييخا

وذكر النادي في بيان: "خافي كاييخا لم يعد مدرباً لفياريال إف سي، النادي يود شكره على عمله الجاد، تفانيه واحترافيته خلال فترة تدريبه للفريق ويتمنى له حظاً سعيداً في مسيرته الرياضية".



واستلم كاييخا (42 عاماً) الذي دافع عن ألوان فياريال، الإدارة الفنية لفريق "الغواصة الصفراء" أواخر أيلول/سبتمبر 2017 ونجح في موسمه الأول في قيادته إلى المركز الخامس والتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.



وأقيل كاييخا في الموسم التالي وتحديداً في كانون الأول/ديسمبر 2018 بسبب النتائج المخيبة التي وضعت الفريق بين المراكز المؤدية للدرجة الثانية، لكن فياريال لجأ لخدماته مجدداً بعد أقل من شهرين من إقالته ونجح في إنقاذه من الهبوط.



وهذا الموسم، وبفضل النتائج الجيدة التي حققها الفريق عقب استئناف المنافسات بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، كرّر كاييخا إنجازه موسم 2017-2018 وقاد النادي إلى المركز الخامس في الليغا والتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.



وذكرت تقارير لوسائل إعلامية إسبانية أنّ المدرب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنكليزي وإشبيلية أوناي إيمري مرشح لخلافة كاييفا.



وجاء رحيل كاييخا بعد يومين من إعلان فياريال مغادرة نجم آخر للنادي هو لاعب وسطه سانتي كازورلا (35 عاماً) الذي أعلن السد القطري اليوم توصله إلى اتفاق معه للدفاع عن ألوانه.