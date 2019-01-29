فياريال يقيل مدربه بعد 50 يوماً من تعيينه

وقال فريق "الغواصة الصفراء" الذي لم يذق طعم الفوز منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في بيان "سيعلن النادي عن اسم مدرب فياريال الجديد في الساعات المقبلة".

وتسلم لويس غارسيا مهامه في 10 كانون الاول/ديسمبر الماضي بدلاً من خافي كايخا، لكنه لم يتمكن من الفوز سوى بمباراة واحدة في مختلف المسابقات أمام سبارتاك موسكو الروسي (2-صفر) في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتوالت الهزائم لفياريال الذي سقط في 8 مباريات، كما خرج من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس اسبانيا أمام إسبانيول (2-2 ذهاباً و1-3 إياباً)، قبل أن يتعرض لخسارة بثلاثية أمام فالنسيا في الدوري السبت، ما سرّع رحيل غارسيا.

ويحتل فياريال المركز التاسع عشر قبل الأخير في "الليغا" برصيد 18 نقطة بعد 21 أسبوعاً، ويتأخر بفارق 3 نقاط عن سلتا فيغو صاحب المركز الثامن عشر.

وينتظر الفريق الإسباني في يوروبا ليغ تحدياً قوياً حيث سيلعب أمام نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي في الدور الثاني (14 و21 شباط/ فبراير).