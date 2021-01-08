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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

فياريال يقفز للمركز الثالث مؤقتاً

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صعد فياريال إلى المركز الثالث مؤقتاً بعدما استعرض في الشوط الأول من مباراته ومضيفه سلتا فيغو الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

AFP


وحسم فريق "الغواصة الصفراء" فوزه الثامن هذا الموسم  4-0 قبل الوصول إلى الدقيقة 20 بعد أن دكّ شباك مضيفه بثلاثية عبر جيرار مورينو (5) الذي انفرد بصدارة الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 10 أهداف، وموي غوميس (14) ودانيال باريخو (19).

ووجّه فياريال الضربة القاضية لمضيفه بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 31 عبر فرناندو نينو، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

ورفع فياريال رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.

وفي المقابل، تجمد رصيد سلتا فيغو عند 23 نقطة وبات مهدداً بفقدان مركزه الثامن.

الدوري الإسباني سلتا فيغو فياريال
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