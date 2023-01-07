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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

فياريال يفاجئ ريال مدريد

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فاجأ فياريال ضيفه ريال مدريد بتغلّبه عليه بهدفين لواحد اليوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

Reuters

وسجّل للغواصات الصفراء كل من يريمي بينو (47) وجيرارد مورينو (63 من ركلة جزاء).

في المقابل وقّع النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدف الميرينغي الوحيد في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وهو الفوز الثامن لفياريال في الليغا في الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات و5 هزائم ليرفع رصيده إلى 27 نقطة.

أما ريال مدريد فقد تكبّد خسارته الثانية هذا الموسم في المسابقة المحلية مقابل 12 انتصارًا وتعادلين ليتجمّد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدّر والذي بإمكانه فض الشراكة مع غريمه الأزلي على مستوى النقاط عندما يحلّ ضيفًا على أتليتيكو مدريد الأحد.

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