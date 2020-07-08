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الدوري الاسباني
الدوري الإسباني

فياريال يعزز مركزه الخامس

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عزّز فياريال رصيده في المركز الخامس وحافظ على أمله بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الثمين على منافسه المباشر ومضيفه خيتافي 3-1 الأربعاء في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

beIN SPORTS

ورفع فياريال رصيده إلى 57  نقطة متخلفاً بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الذي يخوض مباراته في هذه الجولة في ضيافة أتلتيك بلباو الخميس، في المقابل، تلاشت آمال خيتافي بالمشاركة في دوري الابطال بعد أن ابتعد بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الرابع.

والفوز هو السادس للغواصات في ثماني مباريات منذ استئناف الدوري منتصف حزيران/يونيو.

وتألق المخضرم سانتي كازورلا وسجل هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 66 و86  قبل أن يضيف روبن بينا الثالث 90+3، أما هدف خيتافي الوحيد فسجّله هوغو دورو (80).

وفي مباراة ثانية، حقق ريال بيتيس فوزاً صريحاً على أوساسونا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها غيدو رودريغيز (4) وألفونسو بدرازا (25) وكارليس ألينا (90+7).

فياريال
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