English
العربية
الدوري الفرنسي
الدوري الإسباني

فياريال يستهل الموسم بتعادل على أرضه

من قبل

بدأ فياريال، المتوج بطلاً للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بقيادة المدرب المتخصص بالمسابقة أوناي إيمري، الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم بتعادل مخيب على أرضه الإثنين أمام غرناطة 0-0 في ختام المرحلة الأولى.

beIN SPORTS

وتأثر فريق "الغواصة الصفراء" الذي أنهى دوري الموسم الماضي خارج المراكز الأوروبية بحلوله سابعاً لكنه ضمن مشاركته في دوري الأبطال نتيجة فوزه بلقب "يوروبا ليغ" للمرة الأولى في تاريخه، بالنقص العددي في صفوفه في الدقائق السبع الأخيرة من الوقت الأصلي بسبب طرد المدافع الأرجنتيني خوان فويث الذي وقع نهائياً مع الفريق بعدما لعب في صفوفه الموسم الماضي معاراً من توتنهام الإنكليزي.

وهي المرة الثالثة توالياً التي يتعادل فيها فياريال على أرضه أمام غرناطة، فيما خرج منتصراً من ملعب منافسه، تاسع الموسم الماضي، في زيارتيه الأخيرتين اليه.

وبعدما يحل ضيفاً على إسبانيول السبت، يخوض فياريال أول أختباراته الحقيقية في المرحلة الثالثة حين يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد حامل اللقب الذي بدأ حملته الأحد بالفوز على مضيفه سلتا فيغو 2-1.

وتختتم المرحلة لاحقاً بلقاء إلتشي وأتلتيك بلباو.
 

أوناي إيمري غرناطة فياريال
السابق لابورتا يشنُّ هجوماً عنيفاً عل
اقرأ
لابورتا يشنُّ هجوماً عنيفاً على بارتوميو
التالي

آخر الأحداث

>