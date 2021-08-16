فياريال يستهل الموسم بتعادل على أرضه

وتأثر فريق "الغواصة الصفراء" الذي أنهى دوري الموسم الماضي خارج المراكز الأوروبية بحلوله سابعاً لكنه ضمن مشاركته في دوري الأبطال نتيجة فوزه بلقب "يوروبا ليغ" للمرة الأولى في تاريخه، بالنقص العددي في صفوفه في الدقائق السبع الأخيرة من الوقت الأصلي بسبب طرد المدافع الأرجنتيني خوان فويث الذي وقع نهائياً مع الفريق بعدما لعب في صفوفه الموسم الماضي معاراً من توتنهام الإنكليزي.

وهي المرة الثالثة توالياً التي يتعادل فيها فياريال على أرضه أمام غرناطة، فيما خرج منتصراً من ملعب منافسه، تاسع الموسم الماضي، في زيارتيه الأخيرتين اليه.

وبعدما يحل ضيفاً على إسبانيول السبت، يخوض فياريال أول أختباراته الحقيقية في المرحلة الثالثة حين يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد حامل اللقب الذي بدأ حملته الأحد بالفوز على مضيفه سلتا فيغو 2-1.

وتختتم المرحلة لاحقاً بلقاء إلتشي وأتلتيك بلباو.

