فوز متأخر لإشبيلية يعزز آماله بالتأهل لدوري أبطال أوروبا

وانتصر إشبيلية في الوقت القاتل بثنائية نظيفة على ريال بلد الوليد الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولاحق إشبيلية خيتافي الرابع (50 نقطة)، بعدما قلّص الفارق معه إلى نقطة.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في الليغا إلى دوري أبطال أوروبا، والخامس إلى دور المجموعات من الدوري الأوروبي ("يوروبا ليغ")، فيما يخوض السادس الأدوار التمهيدية للمسابقة الثانية.

وحقق إشبيلية فوزه اليوم، وهو الرابع له مقابل خسارة في المباريات الخمس الأخيرة، بهدفين متأخرين عبر روكي ميسا (84) والإسباني المغربي الأصل منير الحدادي (90+2)، بعدما كانت تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر") قد أدت إلى إلغاء هدف للاعبه الفرنسي وسام بن يدر في الدقيقة 33 بذريعة وجود خطأ قبل التسجيل.

مدرب إشبيلية يفاجئ الجميع

وقال خواكين كاباروس مدرب إشبيلية إنه مصاب بسرطان الدم لكنه مستمر في عمله.



وأوضح صاحب الـ63 عاماً: "أعيش حياة طبيعية، لا أريد التحدث أكثر عن الموضوع، لكنني أريد من الجميع أن يعرف بأن كل شيء جيد".

ويلعب في وقت لاحق ليفانتي مع هويسكا، سلتا فيغو مع ريال سوسييداد، وريال بيتيس مع فياريال.

