فوز كبير لإشبيلية بقيادة الحدادي والنصيري وتعادل مخيب لفياريال

وسجل للفريق الأندلسي منير الحدادي 67، الأرجنتيني اليخاندرو غوميز 87 والمغربي يوسف النصيري 89.

وصار حامل لقب الدوري الأوروبي 42 نقطة في المركز الثالث بشكل مؤقت حتى تعرف نتيجة برشلونة وريال بيتيس الأحد.

أما خيتافي فتوقف رصيده عند النقطة 24 في المركز الثاني عشر.

في مباراة أخرى، فرط فياريال بتقدمه بهدفين في الشوط الأول ليسقط في فخ التعادل أمام مضيفه إلتشي 2-2.

وهو التعادل الرابع توالياً لفياريال الذي خرج أمام ليفانتي من دور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا، بعد كل من غرناطة 2-2 وهويسكا سلبا وريال سوسييداد 1-1.

سجل هدفي فريق "الغواصات الصفراء" المهاجم الدولي الاسباني جيرارد مورينو (16 و35)، رافعاً رصيده إلى 12 هدفا هذا الموسم وإلى 81 في الدوري، قبل أن يخرج في الشوط الثاني بسبب اصابة محتملة.

فيما عادل المهاجم الارجنتيني غيدو كاريو برأسية (49)، ومواطنه لوكاس بويي بعدما تابع كرة ثابتة سددها مواطنه الآخر إيميليانو ريغوني اصطدمت بالعارضة(64).

ورفع فياريال الذي سقط في فخ التعادل للمرة 12 هذا الموسم، رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس، وإلتشي إلى 18 نقطة في المركز 19 قبل الاخير.

واضطر مدرب فياريال أوناي إيمري لاجراء تبديلين اضطراريين بسبب الاصابة فأخرج الفرنسي فرانسيس كوكلان ومورينو وأدخل بدلا منهما الارجنتيني خوان فويت ويريمي بينو.