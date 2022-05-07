فوز عريض لغرناطة على ريال مايوركا

لويس سواريز سجل هدف غرناطة الأول عند الدقيقة السادسة ثم عادل سالفا سيفيا النتيجة بهدف عند الدقيقة الثامنة والعشرين وعند الدقيقة السابعة والأربعين ضاعف سيرجيو اسكوديرو النتيجة للضيوف قبل أن يحرز أنتونيو بويرتاس الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة والخمسين بعدها قلص أنطونيو رايلو الفارق بستجيله الهدف الثاني لمايوركا في الدقيقة الثامنة والخمسين ثم منح خورخي موليـنا غرناطة الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة والستين ووقع بعدها ميرتو أوزوني على الهدف الخامس قبل أن يعود موليــنا ويدك شباك مايوركا بالهدف السادس قبل النهاية بقليل.