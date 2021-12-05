English
العربية
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
الدوري الإسباني

فايكانو يشدد الخناق على أتلتيكو وسوسييداد

من قبل

شدد رايو فايكانو الخناق على أتلتيكو مدريد حامل اللقب وريال سوسييداد بفوزه الثمين على ضيفه إسبانيول 1-صفر الأحد في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

beIN SPORTS

وسجل مدافع الضيوف الأوروغوياني لياندرو كابريرا هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54.

وعزز رايو فايكانو موقعه في المركز السادس برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد اللذين يتقاسمان المركز الرابع مع أفضلية فارق الأهداف لفريق العاصمة الذي لعب مباراة اقل.

واستفاد رايو فايكانو جيدا من سقوط أتلتيكو مدريد أمام ضيفه ريال مايوركا 1-2، وريال سوسييداد أمام ضيفه ريال مدريد صفر-2 السبت، بفوزه الثامن هذا الموسم.

في المقابل، مني إسبانيول، الفريق الوحيد الذي هزم ريال مدريد المتصدر حتى الآن هذا الموسم، بخسارته السادسة وتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز التاسع.
 

رايو فايكانو الدوري الإسباني إسبانيول
السابق ريال مدريد يعزّز صدارته بفوزه
اقرأ
ريال مدريد يعزّز صدارته بفوزه على سوسييداد وبنزيمة يخرج للإصابة
التالي

آخر الأحداث

>