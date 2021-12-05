فايكانو يشدد الخناق على أتلتيكو وسوسييداد

وسجل مدافع الضيوف الأوروغوياني لياندرو كابريرا هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54.

وعزز رايو فايكانو موقعه في المركز السادس برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد اللذين يتقاسمان المركز الرابع مع أفضلية فارق الأهداف لفريق العاصمة الذي لعب مباراة اقل.

واستفاد رايو فايكانو جيدا من سقوط أتلتيكو مدريد أمام ضيفه ريال مايوركا 1-2، وريال سوسييداد أمام ضيفه ريال مدريد صفر-2 السبت، بفوزه الثامن هذا الموسم.

في المقابل، مني إسبانيول، الفريق الوحيد الذي هزم ريال مدريد المتصدر حتى الآن هذا الموسم، بخسارته السادسة وتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز التاسع.

