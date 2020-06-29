فالنسيا يقيل مدربه ألبرت ثيلاديس

ويحتل الخفافيش المرتبة الثامنة على جدول ترتيب الدوري الإسباني وخرجوا من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وهذا المدرب الثاني الذي يقيله فالنسيا في الموسم الحالي بعد أن أقال مارسيلينو غارسيا في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

وكان ثيلاديس يتربط بعقد حتى 30 حزيران/ يونيو وأشرف على تدريب منتخبي إسبانيا دون 16 عاماً و18 عاماً، وكان ضمن الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا في مونديال روسيا 2018 بإشراف المدرب فرناندو هييرو ثم في الجهاز الفني للوبيتيغي خلال فترة إشرافه القصيرة على ريال مدريد قبل أن تتم إقالته في الموسم الماضي.