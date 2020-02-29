فالنسيا يعود إلى سكة الانتصارات

وانتظر فالنسيا الشوط الثاني لهز شباك ضيوفه عن طريق الفرنسي كيفن غاميرو (60) وقائده دانيال باريخو (89)، وقلّص لورين مورون الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



وهو الفوز الأول لفالنسيا بعد خمس مباريات دون انتصار في مختلف المسابقات، والأول في الدوري بعد خسارتين وتعادل، فعزز موقعه في المركز السابع برصيد 41 نقطة، فيما مني ريال بيتيس بخسارة جديدة فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.



وفشل ليغانيس في الخروج بنتيجة أفضل من التعادل 1-1 مع ألافيس ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع عشر.



وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات إشبيلية مع اوساسونا، وأتلتيك بلباو مع فياريال، وإسبانيول مع أتلتيكو مدريد، وريال مايوركا مع خيتافي، وريال مدريد مع برشلونة.

