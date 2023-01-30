فالنسيا يعلن الانفصال عن مدربه غاتوزو

وجاء في تغريدة نشرت عبر حساب فالنسيا على تويتر: "قرر نادي فالنسيا بالاتفاق مع المدرب جينارو غاتوزو فسخ العقد الذي يربط بين الطرفين".

ويأتي الانفصال عن غاتوزو على خليفة النتائج السلبية للفريق تحت إدارته مؤخراً، إذ فشل فالنسيا بتحقيق أي فوز في آخر أربع مباريات بالليغا (ثلاث خسائر وتعادل).

وتابع فالنسيا: "يود النادي أن يشكره على عمله والتزامه خلال الفترة التي قضاها في الفريق، متمنياً له حظاً موفقاً في مسيرته".

وأكمل: "سيعود الفريق غداً للعمل تحت إمرة (فورو) غونزاليز".

ويخوض فالنسيا اختباراً صعباً أمام ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني يوم الخميس المقبل.

وتولى غاتوزو (45 عاماً) قيادة فالنسيا في حزيران/يونيو الفائت.