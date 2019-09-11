فالنسيا يعلن إقالة مدربه مارسيلينو

وشكر النادي المدرب على ما قدمه خلال فترة توليه تدريب الفريق.

ويحتل فالنسيا المركز العاشر في الليغا بعد فوز وتعادل وخسارة في المراحل الثلاث الأولى للموسم، على أن يحل ضيفا في مباراته الأولى في دوري الأبطال على تشيلسي الانكليزي الثلاثاء المقبل ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم أيضا ليل الفرنسي وأياكس أمستردام الهولندي.

وكان فالنسيا تعاقد مع غارسيا تورال (54 عاماً) في أيار/مايو 2017، وقاده خلال الموسمين لاحتلال المركز الرابع في الدوري المحلي، والفوز الموسم المنصرم بالكأس المحلية على حساب حامل اللقب برشلونة الذي يحل ضيفا عليه السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من "الليغا".

ولم يعلن فالنسيا عن بديل لغارسيا، في حين أشارت الصحف المحلية إلى إمكانية التعاقد مع ألبرت سياديس المدرب السابق لمنتخبي إسبانيا دون 16 عاماً و18 عاماً والمساعد السابق لجولن لوبيتيغي خلال فترة إشرافه القصيرة على ريال مدريد قبل أن تتم اقالته في الموسم الماضي.