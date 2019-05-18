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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

فالنسيا يخطف بطاقة الأبطال

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خطف فالنسيا بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد حلوله رابعاً على لائحة جدول ترتيب الدوري الإسباني تاركاً لخيتافي المشاركة في الدوري الأوروبي.

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وحقق الخفافيش الفوز اليوم السبت خارج ديارهم على بلد الوليد 2-0 سجلهما كارلوس سولر باراغان 36، و رودريغو مورينو 52 وذلك في المرحلة 38 والأخيرة من الليغا.

بينما تعادل خيتافي مع ضيفه فياريال 2-2، وسجل لخيتافي فرانسيسكو بورتيلو 13، ونيمانيا ماكسيموفيتش 76، ولفياريال فيسنتي ايبورا 44، وجيرارد مورينو 87.

كذلك تغلب إشبيلية على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين سجلهما وسام بن يدر ومنير الحدادي في الدقيقتين 44 و92.

وبات فالنسيا رابعاً بـ61 نقطة، وخيتافي خامساً بـ59 نقطة وإشبيلية سادساً بنفس رصيد خيتافي إنما خلفه بفارق المواجهات المباشرة.

وضمن إشبيلية اللعب في اليوربا ليغ، فيما سيلعب إسبانيول في الدورالتمهيدي الثاني من البطولة ذاتها.

وبالنتيجة نفسها 2-0، تغلب إسبانيول على ريال سوسييداد، وقد سجل هدفي إسبانيول، روبرتو روزاليس و "وو لي" في الدقيقتين 58 و65.

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