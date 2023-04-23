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الدوري الإسباني

فالنسيا يتنفس الصعداء

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تنفس فالنسيا الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه إلتشي صاحب المركز الأخير 2-0 الأحد في المرحلة الثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

Reuters

وحسم فالنسيا نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفي البرازيلي صامويل لينو (19) وغونسالو فيردو (42 خطأ في مرمى فريقه).

وهو الفوز الأول لفالنسيا بعد ثلاث هزائم وتعادل واحد والثامن هذا الموسم فاستغل تعادل إسبانيول مع قادش سلباً الجمعة في افتتاح المرحلة وتخلص من المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وارتقى فالنسيا إلى المركز الثامن عشر مع 30 نقطة خلف ألميريا بسبب المواجهتين المباشرتين بعد أن خسر الأخير أمام أتلتيك بلباو 1-2 السبت، وبفارق نقطتين أمام إسبانيول الذي تراجع الى المركز التاسع عشر قبل الأخير.

في المقابل، مني إلتشي بخسارته الخامسة توالياً والـ21 هذا الموسم فازدادت مهمته في البقاء صعوبة بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة.

                  
 

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