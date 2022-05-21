English
العربية
الدوري الأوروبي
الدوري الإسباني

فالنسيا يتجاوز عقبة سلتا فيغو بنجاح

من قبل

تغلّب فالنسيا على ضيفه سلتا فيغو بهدفين نظيفين اليوم السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

beIN SPORTS

وتناوب على تسجيل هدفي فريق "الخفافيش" كل من الأوروغواياني ماكسيميليانو غوميز (28) والمكسيكي نيستور أراوخو (خطأ في مرمى فريقه 60).

ورفع فالنسيا رصيده إلى 48 نقطة في المركز التاسع.

في المقابل تجمّد رصيد سلتا فيغو عند 46 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.

الدوري الإسباني فالنسيا سلتا فيغو
السابق التعادل يحسم مواجهة ريال مدريد
اقرأ
التعادل يحسم مواجهة ريال مدريد وريال بيتيس
التالي
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>