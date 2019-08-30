فالفيردي يعلن غياب ميسي عن مواجهة أوساسونا

وأصيب ميسي في ساقه اليمنى خلال أول تمرين له بعد الإجازة الصيفية مع برشلونة في 5 آب/ أغسطس الجاري، ما منعه من مرافقة فريقه في جولته الأميركية، كما غاب عن المباراة الافتتاحية في الدوري والتي شهدت سقوط حامل اللقب في العامين الماضيين على أرض أتلتيك بلباو بهدف نظيف ثم الثانية التي فاز فيها على ريال بيتيس 5-2.

ونفى برشلونة هذا الأسبوع أن يكون ميسي قد انتكس، ويأمل في عودته لخوض مواجهة فالنسيا في 14 أيلول/سبتمبر المقبل قبل المواجهة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال فالفيردي "عملية التعافي مستمرة بشكل طبيعي. صحيح أن الهوامش الآن صغيرة، ونأمل في أن يكون متاحا في مباراة فالنسيا".

وتابع: "ونأمل في عودته إلى صفوفنا بدوري الأبطال، لكن سنرى كيف ستتطور إصابته في الأسبوعين المقبلين".

ويغيب عن مواجهة أوساسونا أيضا المهاجمان الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي.