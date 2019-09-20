فالفيردي يثيرالجدل بعد تجنيس فاتي

ويجب أن يقدم المنتخب الإسباني تشكيلته إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بحلول الأسبوع المقبل، وأصبح فاتي أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك لأول مرة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا بعد أن لعب أساسياً يوم الثلاثاء في التعادل بدون أهداف أمام بوروسيا دورتموند وحصل على الجنسية الإسبانية اليوم الجمعة قبل حلول الموعد النهائي لتقديم تشكيلة إسبانيا.

ولد فاتي في غينيا بيساو وانتقل إلى إسبانيا وكان عمره ست سنوات.

واعترف روبرتو مورينو مدرب إسبانيا الأسبوع الماضي أن الاتحاد المحلي للعبة يبذل قصارى جهده ليضمن مشاركة فاتي مع إسبانيا على الصعيد الدولي.

ويبدو أنّ فاتي سيكون ضمن تشكيلة إسبانيا في البطولة التي ستقام في البرازيل لكن فالفيردي يسعى لإبقائه مع برشلونة وقال في مؤتمر صحفي "سنرى أولاً إن كان سيتم استدعاؤه للانضمام أم لا، عليهم أولاً إنهاء بعض الإجراءات وبعدها سنرى، سيوجه هذا الأمر ضربة لنا لأنه يساعدنا كثيراً".

وستستمر البطولة من 26 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر ما يعني أنّ فاتي سيغيب عن سبع مباريات مع برشلونة من بينها أول قمة أمام ريال مدريد هذا الموسم.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيتحدث إلى اللاعب قال فالفيردي "لا أعتقد أنّه سيطلب مشورتي في الأمر، لا أرغب أيضاً في تقديم النصيحة، كل خبرتي تقريباً في كرة القدم اكتسبتها من خلال مواقف واجهتها".



مضيفاً: "يجب على كل لاعب أن يتخذ قراراته بنفسه، إنّه لاعب صغير، نشعر بالقلق لكننا لن نستبق الأحداث".