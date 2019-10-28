فالفيردي: "مشاكل برشلونة تُحلّ داخل النادي"

وكان حارس المرمى الألماني انتقد أداء فريقه في المباراة التي فاز فيها برشلونة على سلافيا براغ 2-1 في الأسبوع الماضي، وقال إنه يجب إجراء تحسينات.

ولعب سلافيا مباراة قوية وكاد أن يحرج الفريق الكاتالوني بتعادل تاريخي، ما دعا شتيغن لمناقشة أداء الفريق مع رفاقه.

حيال ذلك يعتقد فالفيردي أنه تم إعطاء أهمية كبيرة للدقائق الأخيرة من المباراة التي كان فيها سلافيا براغ قريباً من التعادل.

وقال مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "عندما تنتهي المباريات كل منا يكون لديه رأي عما حدث في الميدان، يمكن رؤية المباريات بعدة طرق، وإذا كان علينا حل شيء ما، فسنحله مع النادي وليس علناً، عندما تنتهي المباراة، يبقى انطباع الناس عن الدقائق الأخيرة ولا يفكرون في اللعبة ككل".

وشرح فالفيردي تفاصيلاً من المباراة التي جرت يوم الأربعاء فقال: "في الشوط الأول من مباراة سلافيا كانت لدينا فرصتان أو ثلاث على المرمى، في الشوط الثاني، سجلوا هدفاً مبكراً، لكن في النهاية تمكنا من الحصول على النتيجة التي أردناها".

وتابع: "لقد ضغطوا علينا وهذا كل شيء، لو كنا قد فزنا 4-1، فسنتحدث بأريحية كما لو أننا حققنا نفس النتيجة التي حققناها في إيبار (انتصار 3-0)، هذه هي كرة القدم وهذا أمر طبيعي".

ولم يلعب برشلونة منذ الفوز الصعب في براغ بسبب تأجيل مباراة الكلاسيكو التي كانت مقررة يوم السبت.

ويعود حامل اللقب للعب غداً الثلاثاء بمباراة على أرضه أمام ريال بلد الوليد، الذي تعادل مع ريال وأتلتيكو مدريد هذا الموسم.

وقال فالفيردي تعليقاً على ذلك "لقد حققوا تقدماً جيداً وخطفوا نقاطاً مهمة من أفضل الفرق، مع الأخذ في الاعتبار مباراة العام الماضي (الفوز 1-0 لبرشلونة) التي كانت معقدة، لكن لدينا الكثير من الآمال بعد استراحة هذا الأسبوع".

وأضاف: "لقد عززوا أسلوبهم لأنهم في حالة جيدة، أتوقع منهم أن يلعبوا كما فعلوا في المباريات الأخيرة. فريق صلب ويصعب التغلب عليهم".

ولا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة الفرنسي صامويل أوميتي بسبب إصابة في الركبة، في حين من المتوقع رؤية كارليس بيريز وأنسو فاتي في كامب نو يوم غدٍ.

وختم فالفيردي: "تدرب أومتيتي بعيداً عن المجموعة يوم الأحد، رغم أنني أعتقد أنه سيكون من الصعب عليه المشاركة، قد يكون هناك بعض التغييرات الأخرى كذلك".