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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

فالفيردي ليس قلقاً بشأن مصيره مع برشلونة

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أكد مدرب نادي برشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي بأنّه لا يشعر بأي قلق بشأن مصيره مشيراً إلى أنه يشعر بدعم كامل من ناديه.

AFP


ورسمت علامات استفهام مرة جديدة حول مستقبل فالفيردي على رأس الجهاز الفني للفريق الكاتالوني بعد الخسارة أمام ليفانتي 1-3 في الدوري الإسباني الأسبوع الماضي، قبل أن يسقط الفريق في فخ التعادل السلبي على أرضه مع سلافيا براغ التشيكي المتواضع في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وقال فالفيردي رداً على سؤال ما إذا كان يشعر بالقلق بشأن مستقبله "كلا، النادي يدعمني ويحترمني، لا مشكلة لدي على الإطلاق مع هذا الأمر".

وأضاف: "ليس لدي الكثير لكي أقوله، لو كانت المباراة ضد سلافيا أفضل أو لو أننا سجلنا في الشوط الأول لكانت الأمور مختلفة".

ويستضيف برشلونة سلتا فيغو الذي يعاني في الدوري السبت.

وقال فالفيردي عن مباراة فريقه المقبلة "ما نحتاجه هو الفوز، ندخل المباراة على وقع هزيمتا أمام ليفانتي الذي سجّل في مرمانا ثلاثة أهداف في 6 دقائق وبالتالي نريد حصد النقاط الثلاث".

وتابع: "نملك التصميم وندرك بأننا سنواجه مباراة صعبة لكننا نريد الفوز من أجل استعادة الثقة والبقاء في صدارة الترتيب".

وأشار فالفيردي بأن مهاجم الفريق الأوروغوياني لويس سواريز بات جاهزاً للمشاركة بعد عافيه من إصابة في ربلة الساق لكن الظهير الأيسر جوردي ألبا سيغيب لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.
 

برشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي
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