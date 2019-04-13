فالفيردي سيرى برشلونة أمام هويسكا بدون ميسي

وقال مدرب برشلونة: "إن ظروف المباراة القادمة (ضد هويسكا اليوم السبت) واضحة للجميع، ندرك جيداً أننا بحاجة لعشر نقاط للفوز باللقب".

وأضاف: "ليس الأمر بيدينا (مضموناً) كما يبدو للبعض، نحتاج للفوز في ثلاث مباريات والتعادل في واحدة، ويبدأ ذلك في المباراة المقبلة، لذلك نحرص على تشكيلة قوية لتحقيق ذلك".

وكان أن النادي الكاتالوني أعلن أمس خلو قائمته المستدعاة للمباراة من اسم ميسي.

وتبدو إراحة ليو من الناحية البدنية، وكنتيجة لاصطدام سمولينغ به في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد يونايتد، وذلك حتى يكون جاهزاً لموقعه الإياب في كامب نو الثلاثاء.

موعد مباراة برشلونة القادمة سيكون اليوم السبت 13 ابريل في تمام الساعة 17:15 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيتم بث اللقاء عبر القناة beIN SPORTS HD3.