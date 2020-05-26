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الدوري الإسباني

فاران يؤكد رغبته في حصد كل البطولات مع ريال مدريد

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أكد مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الدولي الفرنسي رافايل فاران الثلاثاء أنه يريد "الفوز بكل شيء" مع النادي الملكي، معرباً عن ارتياحه لقرار الحكومة منح الضوء الأخضر لاستئناف "لا ليغا" اعتباراً من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من حزيران/يونيو المقبل.

Reuters

وقال فاران لتلفزيون ريال مدريد: "نريد حقاً العودة إلى المنافسة، إنها مهمتنا، إنها سبب وجودنا، نريد دائماً التنافس" مع الفرق الأخرى.

وأضاف بعد الانتهاء من حصة تدريبية مع الفريق الملكي: "لم نلعب كرة القدم منذ فترة طويلة، لذلك نحن متحمسون جداً ونريد الفوز بكل شيء".

وأوضح فاران "نشعر بتحسن كل يوم، ونعمل كثيراً، ونتحسن على الصعيد التكتيكي"، مضيفاً أن الميرنغي يركز حالياً على العمل البدني.

وكان ريال مدريد قبيل تعليق منافسات الدوري الإسباني منتصف آذار/مارس الماضي، يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، وذلك قبل 11 مرحلة من نهاية الموسم. 
                  
 

رافايل فاران
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