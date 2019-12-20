فاتي يغيب عن برشلونة في آخر مباراة في 2019

وتعرّض "يافع البلاوغرانا" لكدمة على مستوى الورك في الجولة الأخيرة التي شهدت تعادل برشلونة مع غريمه ريال مدريد دون أهداف في الكلاسيكو على أرضية "كامب نو" الأربعاء.

وقال برشلونة في بيان "اللاعب أنسو فاتي يعاني من كدمة في الورك. إنه غير جاهز وسنحدد مدة غيابه عن الملاعب بحسب تحسن علاجه".

ودخل فاتي المولود في غينيا بيساو والحاصل على الجنسية الإسبانية هذا العام، في الدقيقة 83 من مباراة الكلاسيكو بدلا من الفرنسي أنطوان غريزمان، ورغم تعرضه للإصابة استطاع إكمال المباراة.

وتابع النادي الكاتالوني أن فاتي (17 عاما) سبق له "أن شعر بآلام في أوتار الورك" في بداية الشهر، وغاب بسببها عن المباراة ضد مايوركا في في السابع من كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وكان برشلونة أعلن مطلع الشهر الحالي رفع قيمة الشرط الجزائي لنجمه الواعد من 100 إلى 170 مليون يورو، مشيرا إلى أنه سيبلغ 400 مليون يورو عندما يوقع على أول عقد احترافي مع الفريق الأول.

وفضلاً عن فاتي، سيحرم برشلونة من خدمات لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو (عضلات المحالب) والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي (تمزق في الفخذ الأيمن).