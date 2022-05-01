فاتي في قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا

وغاب فاتي عن صفوف برشلونة منذ شهر يناير/كانون الثاني بسبب الإصابة.



وكان مدرب برشلونة تشافي إيرنانديث أبلغ الصحفيين يوم أمس أن فاتي في حالة جيدة وسيضمه للتشكيلة مضيفاً: "تحسن بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين وإذا كانت الأمور بخير سيلعب بضع دقائق. إنه سعيد ومبتهج وهو لاعب يصنع الفارق".



وتابع: "من المؤسف أننا لم نتمكن من الاعتماد عليه في الأشهر الماضية وأنا سعيد بعودته. هو لاعب استثنائي وسيكون جاهزا في آخر خمس مباريات".

وتعرّض برشلونة لثلاث هزائم متتالية في مختلف المسابقات على ملعبه "كامب نو".