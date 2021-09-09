فاتي طلب موافقة قادة برشلونة لحمل الرقم 10



وكان برشلونة قرّر مطلع الشهر الجاري منح الرقم 10 للنجم الصاعد ابن الـ18 عاماً.

وكشف لابورتا في مقابلة على قناة "إي سبورت 3" عن "حركة شجاعة من جهته، وعندما طرحنا عليه السؤال، قال إنه سيحمل الرقم 10 بحال موافقة قادة الفريق".

موافقة حصل عليها اللاعب الموهوب من سيرجيو بوسكيتس، جيرار بيكيه، سيرجي روبرتو وجوردي ألبا.

وسبق أن ارتدى القميص الرقم 10 أساطير كرة قدم قبل ميسي أمثال كل من البرازيليين رونالدينيو وريفالدو وروماريو.

وسيرث النجم الصاعد الدولي فاتي الرقم 10 من ميسي الذي ترعرع في كاتالونيا، مدركاً العبء الكبير على كاهله، وهو القادم من أكاديمية "لا ماسيا" لتخريج المواهب الكروية في برشلونة، حيث خطا خطواته الأولى في عام 2019 في سن الـ 16 عاماً.

ويتعافى فاتي من كسر في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى تعرض له في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وبحسب صحيفة "أس" يتأنى برشلونة في إعادة فاتي إلى المستطيل الأخضر، ولا يريد المخاطرة بالزج به مبكرا قبل تعافيه تماما، لتتأخر عودته إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، عندما يستضيف برشلونة فالنسيا في ملعب كامب نو.

وأشارت تقارير صحافية إسبانية هذا الأسبوع أن فاتي، وجذوره من غينيا بيساو، كان على لائحة الرحيل في برشلونة مقابل 100 مليون يورو، بسبب أزمة الديون التي يمر بها وأدّت إلى رحيل ميسي وإعارة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

لكن لابورتا نفى نية بيع فاتي "لم نرغب أبدا ببيعه. كتبت إحدى الصحف أن نادياً إنكليزياً (مانشستر يونايتد) قدّم عرضا لضمه. لم يصل هذا العرض أبداً".





