غياب كورتوا عن موقعة جيرونا

وكان مدرب الفريق الملكي كارلو أنشيلوتي قال أمس في مؤتمر صحافي عشية المباراة "سيكون لدينا عدد من الغائبين: بنزيمة تلقى ضربة، وكامافينغا أيضاً، و(البرازيلي) رودريغو لم يتدرّب اليوم ولكنه سيكون هناك غداً (الثلاثاء)، (النمسوي دافيد) ألابا لا يزال في مرحلة التعافي، و(الفرنسي فيرلان) مندي لا يزال مصاباً".

يسعى ريال مدريد إلى مواصلة زخمه المحلّي بفوز ثالث توالياً عندما يحلّ ضيفاً على جيرونا الثلاثاء، في محاولة تأجيل تتويج برشلونة باللقب قدر الإمكان، في افتتاح منافسات المرحلة 31 من الدوري الإسباني في كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء.