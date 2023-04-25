English
العربية
دوري أبطال إفريقيا
الدوري الإسباني

غياب كورتوا عن موقعة جيرونا

من قبل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، غياب حارسه البلجيكي تيبو كورتوا عن موقعة جيرونا بسبب التهاب في المعدة.

Rueters

وكان مدرب الفريق الملكي كارلو أنشيلوتي قال أمس في مؤتمر صحافي عشية المباراة "سيكون لدينا عدد من الغائبين: بنزيمة تلقى ضربة، وكامافينغا أيضاً، و(البرازيلي) رودريغو لم يتدرّب اليوم ولكنه سيكون هناك غداً (الثلاثاء)، (النمسوي دافيد) ألابا لا يزال في مرحلة التعافي، و(الفرنسي فيرلان) مندي لا يزال مصاباً".

يسعى ريال مدريد إلى مواصلة زخمه المحلّي بفوز ثالث توالياً عندما يحلّ ضيفاً على جيرونا الثلاثاء، في محاولة تأجيل تتويج برشلونة باللقب قدر الإمكان، في افتتاح منافسات المرحلة 31 من الدوري الإسباني في كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء.

تيبو كورتوا ريال مدريد جيرونا
السابق أنشيلوتي يتحدث عن غيابات ريال
اقرأ
أنشيلوتي يتحدث عن غيابات ريال مدريد أمام جيرونا
التالي
-

آخر الأحداث

>