غريزمان يعتبر أن موقف اتلتيكو من انتقاله إلى برشلونة "مؤسف"

وقال الهداف الفرنسي رداً على سؤال بشأن رد فعل أتلتيكو بشأن انتقاله إلى برشلونة بعد أن دفع البند الجزائي الذي يخوله فك ارتباطه بنادي العاصمة الإسبانية، "نعم، أمر مؤسف في ما يتعلق بأتلتيكو. ذهبت عمداً لرؤيتهم لكي لا أغدرهم، لكي يتمكنوا من التحضير للمستقبل. توصلنا إلى اتفاق، لكن تغير الوضع في النهاية. هذا هو واقع الأمور ويجب تقبله".

وأشارت تقارير صحافية إسبانية السبت إلى أن أتلتيكو سيرفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مسألة تعاقد برشلونة مع غريزمان بدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقده البالغة 120 مليون يورو، والتي اعتبرها نادي العاصمة غير كافية.

وأشارت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية إلى أن أتلتيكو يأمل في أن يفرض الاتحاد الدولي "عقوبة على نادي برشلونة وأيضاً على اللاعب".

وكان أتلتيكو الذي حل وصيفاً في الموسم الماضي لبرشلونة في ترتيب الليغا الإسبانية، قد رفع إلى الفيفا في 2017 مسألة مقاربة غير مشروعة من قبل النادي الكاتالوني، لمحاولة التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي.

وسارع أتلتيكو الجمعة الى الاعتراض بعد إعلان برشلونة رسمياً ضم غريزمان المتوج في صيف العام 2018 بلقب مونديال روسيا مع منتخب بلاده، بعقد يمتد حتى عام 2024 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي كان يربطه بأتلتيكو. وأنهى الاعلان الأخذ والرد حول مستقبل الفرنسي في مدريد، لاسيماً وأن اللاعب كان قد أعلن في أيار/مايو الماضي أنه سيرحل في الموسم المقبل، من دون تحديد وجهته.

ورد أتلتيكو الذي تدهورت علاقاته مع اللاعب مؤخراً، وصولاً إلى امتناع الأخير عن الحضور للالتحاق باستئناف التدريبات الإعدادية للموسم الجديد، ببيان أكد فيه إنه "من الواضح أن الاتفاق المبرم بين اللاعب ونادي برشلونة قد أبرم قبل أن يتم تخفيض الشرط الجزائري من 200 إلى 120 مليون يورو" في الأول من تموز/يوليو الحالي.

واعتبر أتلتيكو مدريد أنه "لذلك فإن المبلغ الذي تم إيداعه الجمعة لدى الرابطة الإسبانية لكرة القدم من طرف محامي اللاعب الفرنسي غير كاف"، مشيراً إلى أنه يعتقد "أن فسخ العقد تم قبل نهاية الموسم بسبب الوقائع والأفعال والمظاهرات التي قام بها اللاعب".

وأقر غريزمان الذي كان مرتبطاً بعقد مع أتلتيكو حتى 2023، بأنه "من الصعب دائما أن تترك مكاناً تشعر فيه بالارتياح، (مكانا) كالعائلة" في إشارة إلى نادي العاصمة الذي دافع عن ألوانه منذ 2014 بعد انتقاله إليه من ريال سوسييداد وسجل له 133 هدفاً في 257 مباراة، مؤكداً "أكن الاحترام والتقدير لهذا النادي وأعتقد أني قدمت كل شيء على أرض الملعب من بداية الموسم حتى نهايته، ولا أشعر بأي خجل".

