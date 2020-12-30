غرناطة يقلب الطاولة على فالنسيا ويحقق فوزاً ثميناً

وقلب غرناطة الطاولة على ضيفه فالنسيا الذي كان البادئ بالتسجيل عبر الفرنسي كيفن غاميرو في الدقيقة 36، فأدرك أصحاب الارض التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بواسطة البرازيلي روبرت كينيدي، قبل أن يسجلوا هدف الفوز بواسطة خورخي مولينا في الدقيقة 88.

وتلقى فالنسيا ضربتين موجعتين في مدى ثلاث دقائق بطرد مهاجمه دافيد ريميسيرو سالغييرو لتلقيه الانذار الثاني (70)، ولاعب وسطه البرتغالي غونزالو غيديش لتلفظه بكلمة غير لائقة بحق الحكم أدريان كورديرو فيغا (73).

وطرد الحكم مدافع غرناطة البرتغالي دومينغوس دوارتي بعد ثلاث دقائق لتعمده عرقلة البديل مانو فاييخو إثر هجمة مرتدة (76).

واستعاد غرناطة توازنه بعد خسارته أمام ريال مدريد صفر-2 في المرحلة الماضية، فحقق الفوز الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة والسابع هذا الموسم معززاً موقعه في المركز السابع برصيد 24 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الذي كان سقط في فخ التعادل أمام ضيفه إيبار 1-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

وألحق غرناطة الخسارة الثالثة بفالنسيا في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والسابعة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.